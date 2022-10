Η πιλότος Amal Larhlid ανέβηκε στο αεροσκάφος Piper PA-28 για να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β' αλλά και για να συγκεντρώσει χρήματα για το Hospice UK.

Πετώντας για δύο ώρες με το μονοκινητήριο αεροσκάφος «ζωγράφισε» στον ουρανό το μεγαλύτερο πορτρέτο της βασίλισσας στον κόσμο. Η δίωρη πτήση κάλυψε 413 χιλιόμετρα, δημιουργώντας ένα πορτρέτο ύψους 105 χιλιομέτρων και πλάτους 63 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει το flightradar24.com, η Amal Larhlid δημιούργησε ένα περίγραμμα πλευρικού προφίλ της βασίλισσας, που φορούσε στέμμα, σε έναν φόρο τιμής στην μονάρχη που πέθανε τον περασμένο μήνα.

Το προφίλ της Βασίλισσας καλύπτει την Οξφόρδη, ενώ το στέμμα της εκτείνεται από το Milton Keynes έως το Warwickshire, με ένα κόσμημα στο κέντρο ακριβώς πάνω από το Northampton.

Η προετοιμασία για την ειδική αυτή πτήση περιλάμβανε επίσης πολλαπλές ώρες εξάσκησης στον αέρα για να αποκτήσει κανείς την αίσθηση της πτήσης της απαιτούμενης διαδρομής και των στροφών.

Ο καιρός ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας, καθώς «κατέστρεψε» την πρώτη της προσπάθεια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

