Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε πως τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, που σημειώθηκαν σήμερα σε όλη την Ουκρανία, δείχνουν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους».

«Πολλαπλά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Η μοναδική τακτική του Πουτιν είναι ο τρόμος σε ειρηνικές ουκρανικές πόλεις, αλλά δεν θα λυγίσει την Ουκρανία. Αυτή είναι επίσης η απάντησή του σε όλους αυτούς που θέλουν να τον κατευνάσουν και θέλουν να μιλήσουν μαζί του για ειρήνη: ο Πούτιν είναι ένας τρομοκράτης που μιλάει με πυραύλους», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter.

Την ίδια ώρα, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως θα επιδιώξει εκδίκηση για τα σημερινά ρωσικά πλήγματα. «Υπάρχουν θυσίες ανθρώπων και καταστροφή», ανέφερε το υπουργείο στη σελίδα του στο Facebook. «Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και το θάνατο που έφερε στη γη μας! Θα πάρουμε εκδίκηση».

Να σημειωθεί ότι υπήρξαν αναφορές για θύματα μετά από σειρά εκρήξεων που έγινε στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. «Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί ως αποτέλεσμα πολλών εκρήξεων στο Κίεβο και σε διάφορες τοποθεσίες», δήλωσε τη Δευτέρα (10/10) η εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, Σβετλάνα Βοντολάγκα, σύμφωνα με το ουκρανικό κανάλι Obschestvennoye.

Νωρίτερα σήμερα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο TASS ότι τρεις εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Κιέβου.

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν - σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ - στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίς το πρωί της 10ης Οκτωβρίου.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.