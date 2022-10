Το πρωί της Δευτέρας η Ρωσία εξαπέλυσε μια σειρά πυραυλικών επιθέσεων σε πόλεις της ουκρανικής επικράτειας - πλήττοντας μεταξύ άλλων την καρδιά της πρωτεύουσας, καθώς και περιοχές μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Τα πυραυλικά χτυπήματα άφησαν πίσω τουλάχιστον 8 νεκρούς και 36 τραυματίες, ενώ η κλιμάκωση των επιθέσεων έρχεται εν είδει αντιποίνων για μια έκρηξη που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην γέφυρα της Κριμαίας - πλήττοντας το γόητρο του Κρεμλίνου.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η σημερινή επιχείρηση στην Ουκρανία «πέτυχε τον στόχο της». Σημείωσε, παράλληλα, πως ο Ρώσος πρόεδρος είχε εγκρίνει τα χτυπήματα:

«Φυσικά, οι βασικές κινήσεις στα πλαίσια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς αναφορές στον αρχιστράτηγο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σχολιάζοντας τις σημερινές επιχειρήσεις, ο Πούτιν αναφέρθηκε στις αιτίες που κατέστησαν επιβεβλημένη τη ρωσική «απάντηση»:

Προχωρώντας σε νέες απειλές κατά του Κιέβου - υποστήριξε πως επιχειρησιακές πληροφορίες επιβεβαιώνουν πως η έκρηξη της 8ης Οκτωβρίου είναι τρομοκρατική ενέργεια.

Τρομοκρατική επίθεση με στόχο την καταστροφή σημαντικών υποδομών της Ρωσίας. Είναι επίσης προφανές ότι οι υποκινητές, οι διοργανωτές και οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης είναι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες».

Putin presents strikes on ordinary Ukrainians and infrastructure that gives homes electricity and heat as ‘Russia demands action’ moment. “Impossible not to respond” after Crimean Bridge, he claims. Transparent that main audience for strikes are nationalist critics at home. pic.twitter.com/btzifcQZsP