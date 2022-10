Ο Σβάντε Πάαμπο είναι ο νικητής του φετινού Βραβείου Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής: Υπήρξε πρωτεργάτης στις προσπάθειες ανάκτησης DNA από αρχαίους ανθρώπους, ανέλυσε με την ομάδα του την αλληλουχία του πρώτου γονιδιώματος των Νεάντερταλ και εντόπισε ένα νέα είδος αρχαίων ανθρώπων, που ονομάστηκε Denisovans.

Πρόκειται για την ίδια ομάδα, που τον έριξε... στη λίμνη μόλις έμαθε τα νέα της βράβευσής του με το Νόμπελ Ιατρικής 2022!

Όπως εξήγησε ο ίδιος μιλώντας στο Nature, «είναι παράδοση στο Ινστιτούτο μας να πετάνε τους υποψήφιους διδάκτορες στη λίμνη όταν περνούν τις εξετάσεις τους».

Και κάποιοι σκέφτηκαν ότι θα ήταν σκόπιμο να με ρίξουν κι εμένα στη λίμνη. Ήταν η δεύτερη φορά, στην πραγματικότητα – είχε γίνει ένα τρελό πάρτι στο παρελθόν όπου είχε ξανασυμβεί. Αλλά αυτό ήταν πολύ καιρό πριν. Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που καταλήγω στη λίμνη! Ευτυχώς υπάρχει μια σάουνα στην οροφή του Ινστιτούτου μας, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν σε έχουν ρίξει σε κρύο νερό.

Our new medicine laureate Svante Pääbo made a splash when his colleagues at @MPI_EVA_Leipzig threw him into a pond. Normally throwing a colleague into the pond happens when somebody receives a PhD, and they wanted to do it for Pääbo's #NobelPrize as well.



Video: Benjamin Vernot pic.twitter.com/SaHAxfwRID