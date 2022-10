Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε εκ νέου το Κίεβο, σήμερα το πρωί, καθώς σειρήνες ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα και προειδοποιούν για νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει εκδώσει προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης ότι αναμένεται και σήμερα επανάληψη του χθεσινού μαζικού βομβαρδισμού πόλων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Επισημάνθηκε επίσης ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αναζητήσουν ασφάλεια σε καταφύγια, σύμφωνα με το BBC.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έθεσαν σήμερα όχι μόνο το Κίεβο, αλλά σχεδόν το σύνολο της Ουκρανίας σε συναγερμό για νέες πυραυλικές επιθέσεις. «Προσοχή. Στη διάρκεια της ημέρας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πυραυλικών επιθέσεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Παρακαλώ παραμείνετε στα καταφύγια για την ασφάλειά σας, μην αγνοείτε τις σειρήνες προειδοποίησης», ανέφεραν στο Telegram.

Ukraine’s spirit is unbreakable.

Residents of Kyiv sing in a metro station during an air raid alert. pic.twitter.com/xLd8nPK7T4