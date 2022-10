Νοσοκόμα στη Βρετανία κατηγορείται ότι δηλητηρίασε επτά μωρά και αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλα δέκα

Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ - EPA/BRENDON THORNE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT