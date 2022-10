Μια ΜΚΟ με έδρα τη Νορβηγία υποστηρίζει την προκλητική θέση της Τουρκίας αναφορικά με τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, η Aegean Boat Report ισχυρίζεται ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποτελέσει «πρόκληση».

Με αφορμή ένα tweet του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Aegean Boat Report έγραψε: «Η πλήρωση των νησιών με αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό μπορεί να θεωρηθεί, από ορισμένους, ως πρόκληση, ειδικά από τη στιγμή που αποτελεί παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947».

Η Τουρκική Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ του κρατικού πρακτορείου Anadolu, η συγκεκριμένη ΜΚΟ βρέθηκε στο στόχαστρο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη, μετά την απάντησή της στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο κ. Μηταράκης φέρεται να υποστήριξε ότι η Aegean Boat Report βοηθάει την παράνομη διακίνηση ανθρώπων και «μπορεί (να) χρηματοδοτείται από την Ανατολή», πάντα σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Το Aegean Boat Report αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, λέγοντας σε ανακοίνωσή του ότι οι ισχυρισμοί του Μηταράκη είναι «ψέματα». «Και οι δύο ισχυρισμοί που έκανε ο κ. Μηταράκης για εμάς είναι ψευδείς και είναι αδύνατον να πιστέψουμε ότι δεν το γνωρίζει αυτό. Η σκόπιμη διάδοση ψευδών πληροφοριών είναι ψέμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

As many of you may know, in the last few days we have been attacked again by @nmitarakis, Greece's Migration Minister. His accusations against us are entirely untrue.