Ιδιαίτερα βίαιες παραμένουν οι διαδηλώσεις στην πόλη Σαναντάζ του Κουρδιστάν - την περιοχή καταγωγής της Αμινί - όπου οι ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων φοβούνται πλέον για ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Η Διεθνής Αμνηστία να καταγγέλλει πως οι δυνάμεις ασφαλείας στην πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας χρησιμοποιούν συστηματικά και «αδιακρίτως» πραγματικά πυρά και δακρυγόνα ακόμη και σε σπίτια πολιτών.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, παράλληλα, προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος παρόμοιας κατάστασης στην επαρχία Σιστάν και Μπαλουχιστάν, στα νοτιοανατολικά - όπου, σύμφωνα με ακτιβιστές, περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μια γυναίκα που μετέχει σε διαδηλώσεις στην κουρδική πρωτεύουσα δήλωσε στον Guardian ότι λαμβάνει χώρα μια «σφαγή» από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Έχουν αποκλείσει την πόλη και εξολοθρεύουν τους ανθρώπους με όπλα και βόμβες απλά και μόνο επειδή φωνάζουν για την ελευθερία.

Παρότι οι αρχές συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, βίντεο με πυροβολισμούς στη Σαναντάζ έχουν αναρτηθεί από την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία.

A footage of the full-scale war of the repressive forces against the people of Sanandaj. Be the voice of the people of Sanandaj.

Hengaw was informed; these forces broke the windows of hundreds of cars in Baharan neighborhood of Sanandaj.#MahsaAminipic.twitter.com/ys9smxGhfb