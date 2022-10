Η Ελναάζ Νορούζι δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο στρώμα-στρώμα αφαιρεί τα ρούχα που φοράει - υπογραμμίζοντας πως κάθε μία από τις εμφανίσεις της είναι απολύτως αποδεκτές, εφόσον αποτελούν προσωπική επιλογή και δεν επιαβάλλονται από τρίτους.

Σε συνέντευξή της στο India Today, η γνωστή ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί σε σειρά του Netflix, μίλησε για την άνευ προηγουμένου μαζικότητα των διαμαρτυριών κατά της χιτζάμπ, έπειτα από την δολοφονία της 22χρονης Μαχσά Αμινί στην Τεχεράνη από την διαβόητη αστυνομία των ηθών.

Η κατάσταση στο Ιράν είναι πολύ άσχημη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλο χάος στους δρόμους επειδή οι άνθρωποι διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες. Οι γυναίκες καταπιέζονται για περισσότερα από 40 χρόνια. Γεννήθηκα στην Τεχεράνη και το έχω δει. Έπρεπε να φοράω χιτζάμπ από πολύ νωρίς, ανέφερε η Νορούζι.

Σε ό,τι αφορά το βίντεο που δημοσίευσε, η ηθοποιός ανέφερε πως δεν είχε καμία διάθεση να προκαλέσει με την αποκάλυψη σημείων του σώματος της - αλλά αντίθετα να αφυπνίσει κάνοντας πράξη το μήνυμα:

«Δικό μου το σώμα, δική μου και η επιλόγή».

Elnaaz Norouzi blows away all with her bold and meaningful video. The actress takes on a strong approach against oppression against women!#ElnaazNorouzi pic.twitter.com/A9wHcgwOxl