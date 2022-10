Ένα μήνα μετά τη δολοφονία της νεαρής Ιρανής Μαχσά Αμινί από την αστυνομία των ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά την χιτζάμπ της, γυναίκες εξακολουθούν να διαδηλώνουν θυσιάζοντας συχνά τη ζωή τους.

Δεν έχουν τέλος οι κρατικές δολοφονίες στο Ιράν σε μια προσπάθεια του θεοκρατικού καθεστώτος να καταστείλει τις δυναμικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν έπειτα από τη δολοφονίας μιας 22χρονης που δεν φόρεσε «σωστά» την χιτζάμπ της.

Σύμφωνα με ιρανική ΜΚΟ, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 215, συμπεριλαμβανομένων 27 ανηλίκων.

Μεταξύ των τελευταίων θυμάτων είναι και η Άσρα Παναχί, μια 16χρονη μόλις μαθήτρια που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου όταν μετά την έφοδο μελών των δυνάμεων ασφαλείας στο Λύκειο Σαχέντ της πόλης Αρνταμπίλ στις 13 Οκτωβρίου, ζήτησαν από μαθήτριες να τραγουδήσουν έναν ύμνο υπέρ του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Schoolgirl #AsraPanahi died on Wednesday after being beaten by security forces in Iran.

A High School in Ardabil, city, forced students to join a pro regime rally. Students refused and instead they chanted: “Women Life Freedom”.

That’s why they got beaten up. #MahsaAmini pic.twitter.com/zz5o257c0G — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) October 17, 2022

Όπως ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram συμβούλιο Ιρανών εκπαιδευτικών, η ανήλικη κοπέλα πέθανε στο νοσοκομείο μια μέρα μετά τον ξυλοδαρμό της από τις δυνάμεις ασφαλείας, αφού αρνήθηκε να τραγουδήσει το Salam Farmandeha, ένα είδος ύμνου της λατρείας του καθεστώτος.

Τόσο η Παναχί όσο και πολλές συμμαθήτριές αρνήθηκαν να υπακούσουν και επέλεξαν να τραγουδήσουν «κατά των διακρίσεων και της ανισότητας που προωθεί η κυβέρνηση», γεγονός που ξεσήκωσε την οργή των μελών των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίοι άρχισαν να τις χτυπούν. Άλλα κορίτσια συνελήφθησαν και άλλα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η νέα κρατική δολοφονία έχει αναζοπυρώσει το κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα, ενώ τα σχολεία θηλέων σε όλη τη χώρα έχουν βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφού εκατοντάδες μαθήτριες κατάφεραν να κάνουν viral τα βίντεο στα οποία φαίνονται να «πετάνε» τις χιτζαμπ τους σε ένδειξη τιμής προς την Αμινί.

See how we the woman of Iran get beaten up to death by morality police & pass our message to your government in the West.

Sanctioning morality police without taking action against those who order morality police to kill women is futile.#MahsaAmini

pic.twitter.com/qRcY0Kaepc — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) October 15, 2022

Iranian schoolgirls are singing Bella Ciao in their classroom in Karaj city and get ready to join the protest.

They say; Islamic republic killed many of our fellow students, but we continue our fight against their tragic death. We are fed with daily humiliations.#MahsaAmini pic.twitter.com/vCHyvuRA5o — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) October 17, 2022

Έκτοτε, οι ιρανικές αρχές έχουν εξαπολύσει βίαιες επιδρομές σε πολλά σχολεία.