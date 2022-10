Η Τουρκία είναι για άλλη μια φορά στην ατζέντα της Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το hurriyet.com.tr, η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή εντάχθηκε στο καραβάνι των πολιτικών που στοχεύουν την Τουρκία.

«Οι Έλληνες πολιτικοί συνεχίζουν να κάνουν αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποκάλυψε πώς η Ελλάδα άλλαξε τις συντεταγμένες ώστε να φαίνεται ότι τα πρόσφατα γεγονότα έγιναν στα τουρκικά χωρικά ύδατα», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα Τουρκικά ΜΜΕ.

Στο καραβάνι των Ελλήνων πολιτικών που έκαναν σκανδαλώδεις δηλώσεις κατά της Τουρκίας προσχώρησε και η αντιπρόεδρος του ΕΚ Εύα Καϊλή η οποία αναφερόμενη σε ένα βίντεο προχώρησε στην παρακάτω δ΄ήλωση:

«Το βίντεο που προέκυψε δείχνει την τουρκική ακτοφυλακή να επιτίθεται σε μετανάστες»,.

Ο Εύα Καϊλή συνέχισε συνέχισε λέγοντας: «Ένα βίντεο που δείχνει αξιωματικούς της τουρκικής ακτοφυλακής να ασκούν βία σε μετανάστες εμποδίζοντας τα σκάφη τους να φτάσουν στις τουρκικές ακτές εμφανίστηκε στον Τύπο. Το βίντεο παρέχει περαιτέρω στοιχεία ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τις μεταναστευτικές ροές και ότι η Τουρκία παραβιάζει το Κοινό Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Τουρκίας».

Τις παραπάνω δηλώσεις χαρακτήρισε «προκλητικές» η Άγκυρα, καθώς όπως ισχυρίζονται η Ελλάδα είναι η χώρα που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by ??. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by ?? #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo