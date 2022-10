Παρ όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για την «εξαφάνιση» της Ιραν΄ής Ελνάζ Ρεκάμπι, μετά από αγώνα στη Σεούλ, ο κόσμος την υποδέχτηκε θερμά στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Κάτι που έκαναν την ορειβάτισσα να νιώσει ιδιαίτερα χαρούμενη.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει μεγάλο πλήθος, συγκεντρωμένο νωρίς την Τετάρτη στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί έξω από την Τεχεράνη, να την αποκαλούν «ηρωίδα».

Θέλοντας να δικαιολογήσει το γεγονός ότι αγωνίστηκε χωρίς να φοράει χιτζαπ η Ρεκάμπι δήλωσε ότι: «Βρισκόμουν σε έναν χώρο αναμονής μόνο για γυναίκες πριν από την αναρρίχησή μου. Επειδή ήμουν απασχολημένη με τα παπούτσια μου και τον εξοπλισμό μου, με έκανε να ξεχάσω να φορέσω το χιτζάμπ μου και μετά πήγα να διαγωνιστώ».

Ο Ρεκάμπι έφυγε από τη Σεούλ το πρωί της Τρίτης. Η περσική υπηρεσία του BBC επικαλέστηκε μια ανώνυμη «ενημερωμένη πηγή», η οποία είπε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι κατέσχεσαν τόσο το κινητό τηλέφωνο όσο και το διαβατήριο της Ρεκάμπι.

The crowd cheers as Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was later censured and forced into an apology by Iranian authorities, arrives at Tehran's Imam Khomeini Airport in the early hours of the morning.#مهسا_امینیpic.twitter.com/KoiEOzhrGh