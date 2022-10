Ένας παιδόφιλος που ομολόγησε την ενοχή του για σεξουαλική κακοποίηση δύο κοριτσιών έχει τη δυνατότητα να φύγει για... διακοπές στην Ελλάδα πριν καταδικαστεί - και μάλιστα με τις ευλογίες του δικαστή.

Ο Μάθιου Τόμσον, 48 ετών, πρόκειται να πετάξει στην Κω για... ένα εβδομαδιαίο διάλειμμα, παρά το γεγονός ότι σύντομα θα του επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Ο Tόμσον παραδέχτηκε 10 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αλλά και δημιουργία πορνογραφικού υλικού. Αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για τα αδικήματα στο Bradford Crown Court την Τετάρτη, η δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πελάτης της είχε προκρατήσει διακοπές στην Κω τις οποίες θα ήθελε να κάνει.

Κάπως έτσι, ο δικαστής Τζόναθαν Γκίμπσον δήλωσε ότι - παρά την ομολογία της ενοχής του - δεν θα ανακαλέσει την εγγύηση ενόψει της καταδίκης του στις 18 Νοεμβρίου.

Η δικηγόρος του παιδοβιαστή ανέφερε στο δικαστήριο ότι είχε συμβουλεύσει τον πελάτη της να ομολογήσει την ενοχή του ως σεξουαλικός παραβάτης πριν φύγει και ο δικαστής αποφάσισε να τον επιβραβεύσει:

Έχετε δηλώσει ένοχος και φυσικά θα λάβετε την κατάλληλη ποινή για την ενοχή σας εν ευθέτω χρόνω, όταν καταδικαστείτε. Δεν πρόκειται να ανακαλέσω την εγγύησή σας απλώς και μόνο επειδή υπήρξατε ειλικρινής.

