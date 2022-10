Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη επάνω σε κτήριο κατοικιών στην πόλη Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι.

Ο Igor Kobzev ,κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, έγραψε στο Telegram ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε διώροφο σπίτι της πόλης.

Το υπουργείο εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε τον θάνατο των χειριστών, ωστόσο δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα θύματα. Ρωσικά μέσα μεταδίδουν πως πρόκειται για μαχητικό Sukhoi Su-30 το οποίο συνετρίβη ενώ πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση.

An airplane crashed in Russia in Irkutsk. According to Russian sources, it was a SU-30 that took off from an aircraft factory. pic.twitter.com/ak4PMGIh7y