Ωστόσο, οι φόβοι για ενεργειακές ελλείψεις το χειμώνα στην Ευρώπη φαίνεται να υποχωρούν, την ώρα μάλλιστα που επικρατεί ασυνήθιστα ήπιος καιρό για την συγκεκριμένη εποχή του έτους.

Η «μάχη» για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, μαζί με τα μέτρα εξοικονόμησης που έλαβε η ΕΕ, φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

Σήμερα μάλιστα, η είδηση της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη στα 100 ευρώ/MWh (~98,35 δολάρια/MWh) έγινε γνωστή με ενθουσιασμό, καθώς οι γεμάτες αποθήκες φυσικού αερίου, μαζί με τις αφίξεις υγροποιημένου φυσικού αερίου μειώνουν τις ανησυχίες για τις ελλείψεις εφοδιασμού.

Natural gas in Europe fell to €100/MWh for the 1st time since June as mild weather, well-filled gas storage & arrivals of liquefied natural gas cargoes ease concerns of a supply shortage this winter. pic.twitter.com/ehIGROeZMp