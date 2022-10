Οι ακτιβιστές του Just Stop Oil, σύμφωνα με το express.co.uk, έβαλαν στο στόχαστρο το Madame Tussaud του Λονδίνου σε μια σειρά από διαδηλώσεις απαιτώντας από την κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις νέες άδειες πετρελαίου και φυσικού αερίου .

Οι δύο ακτιβιστές έριξαν κρέμα στο πρόσωπο της κέρινης φιγούρας του Βασιλιά Καρόλου που εκτίθεται στο διάσημο τουριστικό αξιοθέατο.

Οι διαδηλωτές φορούσαν λευκά μπλουζάκια με το λογότυπο και το όνομα της περιβαλλοντικής οργάνωσης, γεγονός που καθιστούσε σαφές τη σχέση τους με την καμπάνια Just Stop Oil.

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο έγραφε: «Just Stop Oil cakes the King.

Ένας υπάλληλος του Madame Tussauds άρχισε να ουρλιάζει για να σταματήσουν οι διαδηλωτές αφού η πρώτη τούρτα μόλις είχε «λούσει» το πρόσωπο του κέρινο μοντέλου.

Οι δύο ακτιβιστές έχουν συλληφθεί για εγκληματική ζημία.

BREAKING: Just Stop Oil activists have thrown custard pies into the face of King Charles's waxwork at London's Madame Tussauds. More follows... pic.twitter.com/xqE7NkZhH6