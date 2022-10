Τραγωδία σε λύκειο στο Σεντ Λούις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και έξι ακόμη τραυματίστηκαν όταν ένας δράστης άνοιξε πυρ σε ένα λύκειο του Σεντ Λούις στο Μιζούρι, σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της περιοχής, τον Μάικ Μακ, ο οποίος δήλωσε ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν θανάσιμα τον ύποπτο.

Το χάος εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί όταν οι αρχές έμαθαν για έναν ένοπλο με «μακρύκανο όπλο» μέσα στο Central Visual and Performing Arts High School. Το σχολείο και η Σχολή Ιατρικής & Βιοεπιστήμης, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο, τέθηκαν σε lockdown.

Το ένα από τα θύματα είναι γυναίκα και το άλλο έφηβη. Και οι δύο σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Ο δράστης, ο οποίος φαίνεται να είναι περίπου 20 ετών, τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με tweet από τα δημόσια σχολεία του Σεντ Λούις. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε λίγη ώρα αργότερα, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, δήλωσε το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Σεντ Λούις κατά τη διάρκεια απογευματινής συνέντευξης Τύπου.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τη σύνδεση του δράστη με το σχολείο ή το κίνητρο για τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του nbcnews, οι πόρτες στο σχολείο ήταν κλειδωμένες, γεγονός που έκανε τον ένοπλο να σταματήσει. Δεν διευκρίνισε πώς ο ένοπλος μπόρεσε να μπει στο σχολείο.

Police help students get off the Cleveland School campus. #breakingnews pic.twitter.com/rk3ITYhZdj — FOX2now (@FOX2now) October 24, 2022

Η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι μαθητές εκκένωσαν το κτήριο και οι γονείς οδηγήθηκαν στο Gateway STEM High School για να βρούν τα παιδιά τους. Στο σημείο βρίσκονταν και το FBI.

Ο δήμαρχος του Σεντ Λούις, Tishaura O. Jones, χαρακτήρισε τον πυροβολισμό «μια καταστροφική και τραυματική κατάσταση». «Είμαι σοκαρισμένος για αυτές τις οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία μας ελπίζοντας ότι θα είναι ασφαλή», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

«Τα παιδιά μας δεν πρέπει να το ζήσουν αυτό, δεν πρέπει να περάσουν από ασκήσεις ενεργού σκοπευτή σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Και δυστυχώς αυτό συνέβη σήμερα».