Ως γνωστόν, κάθε φορά που εφαρμογές ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης «πέφτουν», δίνεται η ευκαιρία στους χρήστες τους Twitter να βγάλουν «χολή» για το εκάστοτε app.
Έτσι και τώρα, τα χιλιάδες προβλήματα που παρουσιάστηκαν το πρωί της Τρίτης στην εφαμρογή του WhatsApp δεν έμειναν ασχολίαστα από τους τουϊτεράδες.
Τα περισσότερα μάλιστα, προσφέρουν άφθνο γέλιο με το βιτριολικό τους χιούμορ.
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{https://twitter.com/Araha_ho_ma/status/1584825980346327041?s=20&t=EqrSJcmDoDsbCZ3qELpsNQ}
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