Όπως αναφέρουν, με τη δράση τους αυτή ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στην κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις νέες άδειες και εγκρίσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, δύο ακτιβιστές του Just Stop Oil ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά, χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα, τις εγκαταστάσεις αρκετών αντιπροσωπειών αυτοκινήτων στην Berkeley Square και την Bruton Street, συμπεριλαμβανομένων των HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London και Ferrari Mayfair.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν για «εγκληματικές ζημιές». Θυμίζουμε ότι πριν από λίγα 24ωρα, άλλη μία ανάλογη δράση είχε γίνει από ακτιβιστές, σε μουσείο της Γερμανίας, όπου δύο άτομα έριξαν πουρέ πατάτας επάνω σε πίνακα του Μονέ.

Εν τω μεταξύ, 16 διαδηλωτές του Just Stop Oil περπάτησαν στο Piccadilly κοντά στο σταθμό Green Park του μετρό, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, ενώ ορισμένοι από αυτούς διαμαρτυρήθηκαν κλείνοντας το δρόμο. Η διαμαρτυρία έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαμαρτυρίας με διαδηλωτές να μπλοκάρουν την Horseferry Road στη διασταύρωση με την Tufton Street στο Westminster χθες το πρωί, διακόπτοντας την κυκλοφορία καθώς κάθονταν στο δρόμο κρατώντας πανό Just Stop Oil.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι επτά άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εκούσια παρεμπόδιση της οδού και ένας συνελήφθη ως ύποπτος για εγκληματική βλάβη σε σχέση με το περιστατικό.

Η οργάνωση Just Stop Oil δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη μηνιαία σειρά διαμαρτυριών της, καθώς κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει όλες τις νέες άδειες και εγκρίσεις για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνολικά έχουν γίνει 585 συλλήψεις από τότε που η συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε την εκστρατεία της, σύμφωνα με την Just Stop Oil.

? BREAKING: LUXURY CAR DEALERSHIPS PAINTED ORANGE ? At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint over several luxury car dealers on Berkeley Sq and Bruton St, including HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London and Ferrari Mayfair pic.twitter.com/gZhjIQDedw

?"In what world is it ok to buy and sell luxury cars, when people can't afford to eat or heat their homes, or when people all over the world are suffering and dying from the climate crisis... Inequality is what's driving the climate crisis"https://t.co/dujJSow2aA