Mία φωτογράφος κατέγραψε ένα απίστευτο θέαμα νωρίς την Παρασκευή, ενώ βιντεοσκοπούσε τη βροχή μετεωριτών που ονομάζονται Ωριωνίδες.

Η Brenda Tate τραβούσε ένα timelapse όταν η κάμερά της κατέγραψε έναν μετεωρίτη να «σκάει» στον ουρανό, με το διαστημικό αντικείμενο να διαλύεται πάνω από τη Βόρεια Αμερική.

Ορισμένες από αυτές τις Ωριωνίδες αφήνουν πίσω τους φωτεινές «ουρές» που είναι ουσιαστικά πυρακτωμένα κομμάτια συντριμμιών στο πέρασμα του μετεωρίτη.

Το θέαμα μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ενώ ορισμένοι πιο γρήγοροι... μετεωρίτες μπορεί επίσης να γίνουν πύρινες σφαίρες.

METEOR GLOW: Watch the moment a meteor glowed and lit up the sky right before it slammed into Earth's atmosphere and broke apart above Nova Scotia, Canada, on Friday. pic.twitter.com/MSg15RNpBL