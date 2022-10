«Το πουλί ελευθερώθηκε», έγραψε στο Twitter ο Έλον Μάσκ - μετά την πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς - ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων - την παραμονή της προθεσμίας που είχε δοθεί από αμερικανικό δικαστήριο για να αποφευχθεί η προσφυγή σε δίκη.

Μάλιστα, λίγο μετά, το κλείσιμο της συμφωνίας, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο φρόντισε να απολύσει τον Παράγκ Αγκραβάλ, τον επικεφαλής του Twitter, και άλλα δύο ηγετικά του στελέχη.

the bird is freed

Μετά την απόλυση της διευθυντικής ομάδας του Twitter, φημολογείται εντόνως ότι ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας επιθυμεί να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση του κολοσσού των social media.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, προχώρησε σήμερα με σημαντική προειδοποίηση:

Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που εξαγοράστηκε από τον Ίλον Μασκ, θα πρέπει στην Ευρώπη να σεβαστεί τη ρύθμιση στις μεγάλες πλατφόρμες που μόλις έχει εγκριθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, μάλιστα, στον ιδιοκτήτη της Tesla, ο Μπρετόν έγραψε με τη σειρά του στο Twitter:

Στην Ευρώπη, το πουλί θα πετάξει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς μας κανόνες.

In Europe, the bird will fly by our ?? rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal