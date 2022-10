Ο Έλον Μασκ, ο οποίος ολοκλήρωσε μια συμφωνία 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά του Twitter την Πέμπτη, διέταξε τις περικοπές σε ολόκληρη την εταιρεία, με ορισμένες ομάδες να περιορίζονται περισσότερο από άλλες, σύμφωνα με τη New York Times,, τα οποία αρνήθηκαν να κατονομαστούν υπό το φόβο αντιποίνων.

Δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί η κλίμακα των απολύσεων

Οι αναφορές για απολύσεις στο Twitter έχουν στροβιλιστεί από τότε που ο Μασκ συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία τον Απρίλιο. Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ηγείται επίσης της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας πυραύλων SpaceX, είπε στους επενδυτές ότι θα κάνει ιδιωτικό το Twitter, θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του, θα ανακαλέσει τους κανόνες ελέγχου του περιεχομένου του και θα βρει νέες ροές εσόδων.

Οι απολύσεις στο Twitter θα πραγματοποιούνταν πριν από την 1η Νοεμβρίου, όταν οι εργαζόμενοι είχαν προγραμματιστεί να λάβουν επιχορηγήσεις μετοχών ως μέρος της αποζημίωσής τους.

Τέτοιες επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα σημαντικό μέρος της αμοιβής των εργαζομένων. Με την απόλυση εργαζομένων πριν από αυτή την ημερομηνία, ο Μασκ μπορεί να αποφύγει την καταβολή των επιχορηγήσεων, αν και υποτίθεται ότι θα πληρώσει τους εργαζόμενους σε μετρητά αντί των αποθεμάτων τους σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης.

Το Twitter και εκπρόσωπος του Μασκ δεν απάντησαν στα αιτήματα

Ο Ρος Γκέρμπερ, διευθύνων σύμβουλος της Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, είπε ότι του είπε ο Τζάρεντ Μπίρτσαλ, ο επικεφαλής του οικογενειακού γραφείου του Μασκ, ότι έρχονται απολύσεις στο Twitter. «Μου είπαν να περιμένω ότι κάπου περίπου το 50 τοις εκατό των ανθρώπων θα απολυθούν», είπε.

Ο Μασκ κινήθηκε γρήγορα από τότε που ανέλαβε την ιδιοκτησία του Twitter την Πέμπτη. Έφτασε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο την Τετάρτη και άρχισε να συναντά υπαλλήλους.

Αργά την Πέμπτη, απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον οικονομικό διευθυντή και άλλα στελέχη του Twitter. Έκανε επίσης έκκληση στους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Twitter, να τους πουν ότι η πλατφόρμα θα είναι ένας σεβαστός διαφημιστικός προορισμός.

Όμως ο Μασκ αφιερώνει χρόνο για να αξιολογήσει άλλους τομείς του Twitter, όπως να αποφασίσει ποιες αναρτήσεις θα παρακολουθήσει και θα καταργήσει στον ιστότοπο. Ενώ αρχικά είπε ότι ήθελε το Twitter να είναι ελεύθερος χώρος για κάθε είδους σχολιασμό και ότι θα επαναφέρει τους αποκλεισμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Donald J. Trump, ο κ. Μασκ την Παρασκευή κατέστησε σαφές ότι τέτοιες αλλαγές δεν θα πραγματοποιηθούν αμέσως.

Αντίθετα, ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να σχηματίσει ένα συμβούλιο για να χειριστεί ερωτήσεις περιεχομένου και δεν θα επαναφέρει αμέσως τους χρήστες που είχαν αποκλειστεί.

Ο Μασκ φαίνεται επίσης απίθανο να πληρώσει αποζημιώσεις που επρόκειτο να λάβουν τα απολυμένα κορυφαία στελέχη του Twitter. Σύμφωνα με τη συμφωνία συγχώνευσης, αυτά τα στελέχη - συμπεριλαμβανομένου του Parag Agrawal, του διευθύνοντος συμβούλου - είχαν οριστεί να λάβουν αποζημίωση 20 έως 60 εκατομμυρίων δολαρίων εάν απολυθούν.

Στα στελέχη περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην οικονομικός διευθυντής Ned Segal, ο πρώην γενικός σύμβουλος Sean Edgett και ο πρώην κορυφαίος πολιτικός και νομικός στέλεχος Vijaya Gadde.

Ανησυχούν ότι ο ιστότοπος θα κατακλυστεί από ρητορική μίσους και παραπληροφόρηση

Στο Twitter, ορισμένοι χρήστες που κατηγόρησαν την πλατφόρμα ότι τους φίμωσαν θριαμβεύτηκαν σχετικά με τη νέα ιδιοκτησία, ενώ άλλοι ανησυχούν ότι ο ιστότοπος θα κατακλυστεί από ρητορική μίσους και παραπληροφόρηση. Ορισμένοι χρήστες - όπως η σταρ παραγωγός Shonda Rhimes, ο εκτελεστικός παραγωγός του "This Is Us" Ken Olin και ο showrunner του "Billions" Brian Koppelman - ανέβασαν στο Twitter ότι θα εγκατέλειπαν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τώρα που διευθύνεται από τον Μασκ.

Άλλοι χρήστες του Twitter εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κύμα ρητορικής μίσους που αναφέρθηκε στην πλατφόρμα από τότε που ο κ. Μασκ ανέλαβε τον έλεγχο. Ο αστέρας της Εθνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ΛεΜπρόν Τζέιμς επεσήμανε μια έκθεση του Network Contagion Research Institute, μιας ιδιωτικής ομάδας που μελετά την εξάπλωση ιδεολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, η οποία ανέφερε ότι η χρήση φυλετικής δυσφημίας στο Twitter είχε αυξηθεί κατά σχεδόν 500 τοις εκατό στους 12 ώρες μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του κ. Μασκ.

«Δεν ξέρω τον Elon Musk, με νοιάζει λιγότερο ποιος είναι ιδιοκτήτης του twitter», έγραψε ο κ. Τζέιμς. «Αλλά θα πω ότι αν αυτό είναι αλήθεια, ελπίζω ο ίδιος και οι δικοί του να το πάρουν πολύ σοβαρά, γιατί αυτό είναι τρομακτικό».