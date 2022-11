Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Ρίσι Σούνακ ο οποίος υπενθύμισε στον πρώην υπουργό Υγείας ότι το καθήκον του είναι να είναι οι ψηφοφόροι και όχι η ζούγκλα.

Ο Ρίσι Σούνακ, σύμφωνα με το Independend, έχει ξεκαθαρίσει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ματ Χανκοκ να συμμετάσχει στο φετινό I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!

Ο πρώην υπουργός Υγείας δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την πρόθεσή του να μπει στη ζούγκλα ήδη από αυτήν την Κυριακή.

Η συμφωνία του Χάνκοκ για το τηλεοπτικό ριάλιτι είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή του από το κοινοβουλευτικό κόμμα των Τόρις λιγότερο από ένα δεκαπενθήμερο αφότου αγνοήθηκε για έναν ρόλο στη νέα κυβέρνηση του κυρίου Σουνάκ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού είπε: «Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι σε μια δύσκολη στιγμή για τη χώρα, οι βουλευτές θα πρέπει να εργάζονται σκληρά για τους ψηφοφόρους τους στη Βουλή ή στις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι είναι απίθανο ο Σουνάκ να παρακολουθήσει τον πρώην συνάδελφό του στο πρόγραμμα.

Νωρίτερα, ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ υποσχέθηκε μια «πιο ριζοσπαστική» προσέγγιση στην παράνομη μετανάστευση, μετά την καταδίκη της Σουέλα Μπράβερμαν επειδή ισχυρίστηκε ότι η Βρετανία αντιμετώπιζε «εισβολή» στη νότια ακτή.

Ο Τζένρικ δεν έδωσε λεπτομέρειες για πιθανές προσεγγίσεις, αλλά η υπουργός Εσωτερικών έχει προτείνει προηγουμένως να απαγορεύεται στους ανθρώπους που φτάνουν από το κανάλι με μικρές βάρκες να ζητήσουν άσυλο.