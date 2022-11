Πανικός επικράτησε όταν άγνωστοι άνοιξαν πύρ κατά του κονβόι του πρώην πρωθυπουργού Ίμραν Καν, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ των πρώωρων εκλογών στην χώρα.

Μια από τις σφαίρες πέτυχε τον Ίμραν Καν στο πόδι, ενώ βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον Καν ασταθή, να βγαίνει υποβασταζόμενος από το ανοιχτό λεωφορείο και να τοποθετείται σε άλλο όχημα προκειμένου να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες.

