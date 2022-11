Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη δείχνουν κατοίκους της Λαντζόου, στη βορειοδυτική Κίνα, να καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να ανανήψει ένα τρίχρονο παιδί, μετά την δηλητηρίασή του από μονοξείδιο του άνθρακα.

Σε μήνυμά του, ο πατέρας του διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση παροχής βοήθειας και για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να φύγει από το σπίτι του λόγω του lockdown στην πόλη.

Κάτοικοι εξέφρασαν την οργή τους, εν΄΄ω η τοπική αστυνομία δημοσίευσε σήμερα λεπτομερή απολογισμό των γεγονότων και εξέφρασε τα «ειλικρινή της συλλυπητήρια» στους γονείς.

Δεχόμαστε ειλικρινά τις κριτικές όπως και τον έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και των χρηστών του διαδικτύου (...) για να αποτρέψουμε να ξανασυμβούν τέτοια δυστυχήματα, ανέφερε επίσης η αστυνομία της Λαντζόου σε μια ασυνήθιστη δήλωση μεταμέλειας.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε συγκίνηση στις αρχές της εβδομάδας και υπήρξε ένα κύμα μηνυμάτων στο ίντερνετ κατά της αδιάλλακτης πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην COVID-19.

The police force quickly arrive at the community to end the chaos for the three year old girl later died for not being allowed to go to hospital at lockdown time. #lanzhou #china pic.twitter.com/Wjh9Vybr4e