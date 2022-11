Τα εν λόγω συντρίμμια ανήκουν σε κινέζικο πύραυλο «Long March 5B», ο οποίος έφτασε σε τροχιά γύρω από τη Γη τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου μετά την τρίτη και τελευταία εκτόξευση μονάδας για τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Όπως είχε συμβεί και με τις προηγούμενες εκτοξεύσεις του ίδιου πυραύλου βαρέος φορτίου, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας δεν πραγματοποίησε ελεγχόμενη πτώση του τμήματος που απέμεινε από τον πύραυλο, αφότου αποδέσμευσε το φορτίο του.

Το μεγάλο διαστημικό κινεζικό «σκουπίδι» έχει βάρος 23 τόνων και ύψος όσο ένα 10όροφο κτίριο, ενώ τώρα αναμένετε να προσκρούσει στη Γη άγνωστο... πότε και πού ακριβώς.

Οι τελευταίες παρατηρήσεις και τα μοντέλα δείχνουν ότι ο Long March 5B θα συντριβεί στη Γη το πρωί της Παρασκευής, ωστόσο είναι πιθανόν να υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις.

Η Aerospace Corporation, για παράδειγμα, προβλέπει ατμοσφαιρική «επανείσοδο» του πυραύλου την Παρασκευή στις 7:20 π.μ. EDT (1120 GMT), συν ή πλην τρεις ώρες.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

?04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok