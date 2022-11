Ανησυχία επικρατεί στην Ευρώπη, έπειτα από επικαιροποιημένες πληροφορίες που θέλουν την ατμοσφαιρική «επανείσοδο» του κινεζικού πυραύλου να λαμβάνει χώρα πάνω από χώρες όπως η Ισπανία , η Ιταλία και η Ελλάδα.

Όπως μεταδίσει το Reuters, η Ισπανία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο πάνω από τη βορειοανατολική περιοχή της Καταλονίας, καθώς και σε τρεις άλλες περιοχές την Παρασκευή, αφού αναμενόταν να περάσουν υπολείμματα του κινεζικού πυραύλου.

«Λόγω του κινδύνου που συνδέεται με τη διέλευση του διαστημικού αντικειμένου CZ-5B από τον ισπανικό εναέριο χώρο, οι πτήσεις έχουν διακοπεί πλήρως από τις 09:38 π.μ. έως τις 10:18 π.μ. στην Καταλονία και σε άλλες κοινότητες», ανέφερε η υπηρεσία στον λογαριασμό της στο Twitter.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB