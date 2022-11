Η διάσημη makeup artist Λέινι Σάνταλ, και πρώην σταρ του ριάλιτι «Face Off», πέθανε σε ηλικία 33 ετών.

Η διάσημη καλλιτέχνης μακιγιάζ Λέινι Σάνταλ η οποία είχε γίνει διάσημη μέσα από τo πρόγραμμα Face Off του καλωδιακού δικτύου Syfy, πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στο Μίσιγκαν τη Δευτέρα. Ήταν μόλις 33 ετών.

Η Σάνταλ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Αλάινα Σάνταλ Παρκχαρστ, πέθανε στο Mίλφορντ του Mίσιγκαν, επιβεβαίωσε η οικογένειά της σε μια δημόσια νεκρολογία, αναφέροντας ότι είχε «παλέψει με διάφορες ψυχικές ασθένειες σε όλη την ενήλικη ζωή της».

Γνωστή καλλιτέχνης μακιγιάζ και σχεδιάστρια μασκών του FX, η Σάνταλ ήρθε στο προσκήνιο αφού εμφανίστηκε στο σόου «Face Off» το 2013 για την πέμπτη σεζόν του. Αποσύρθηκε οικειοθελώς από το ριάλιτι, στο οποίο διαγωνίζονται καλλιτέχνες μακιγιάζ με ειδικά εφέ, κερδίζοντας την πέμπτη θέση.

Η αναγνώριση και η μάχη με τις ψυχικές νόσους

Έκτοτε συνεργάστηκε με πολλά μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Μπέλα Θορν και Μέριλιν Μάνσον. Δημιούργησε μάλιστα το «Head FX Makeup» για τον ράπερ Lil Nas X για το αμφιλεγόμενο μουσικό του βίντεο «Montero (Call Me By Your Name)» το 2021, το οποίο κέρδισε το βραβείο για το βίντεο της χρονιάς στα VMA του MTV.

Η συνάδελφός της makeup artist Gabriella Accarino αποχαιρέτησε συντετριμμένη την «αδελφή ψυχή» της. «Ήταν μια γνήσια, ευαίσθητη, ταλαντούχα και όμορφη ψυχή», έγραψε. «Η τέχνη και το πνεύμα της Λέινι είναι αναντικατάστατα και έκανε τον κόσμο καλύτερο. Ήταν πραγματικά μοναδική στο είδος της».

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Σάνταλ μετακόμισε από το Μίσιγκαν στο Λος Άντζελες μετά την αποφοίτησή της από το γυμνάσιο το 2007 για να φοιτήσει στη Σχολή Μακιγιάζ Κινηματογράφου, όπου κέρδισε πιστοποίηση για να γίνει καλλιτέχνης μακιγιάζ ειδικών εφέ.

Η συγκλονιστική ανάρτηση

«Έδινε όλο της τον εαυτό, σώμα, μυαλό και ψυχή στις δουλειές της, ανεξάρτητα από το είδος τους», ανέφεραν οι οικείοι της. «Η καλλιτεχνική της ικανότητα και τα οράματά της την έκαναν να ξεχωρίσει γρήγορα από άλλους καλλιτέχνες στον τομέα της και το πελατολόγιό της μεγάλωσε».

Η οικογένειά της δεν έδωσε πρόσθετες λεπτομέρειες για τον θάνατό της, εκτός από το ότι οφειλόταν σε υπερβολική δόση ναρκωτικών». Έξι μήνες πριν από το θάνατό της, η είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στο Instagram...με ένα ροζ φέρετρο να θάβεται. Η οικογένεια Πάρκχαρστ ζήτησε να γίνουν δωρεές στο The Brain & Behavior Research Foundation για τις μάχες που έδωσε η κόρη της με την ψυχική υγεία σε όλη της τη ζωή.