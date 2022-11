Ο Sam Bankman-Fried παραιτείται από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της FTX καθώς τα αρχεία ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων κήρυξαν πτώχευση.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX του Sam Bankman-Fried υπέβαλε αίτηση πτώχευσης για το Κεφάλαιο 11 στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

Ο Bankman-Fried παραιτήθηκε επίσης από διευθύνων σύμβουλος και αντικαταστάθηκε από τον John J. Ray III, αν και ο απερχόμενος επικεφαλής θα παραμείνει για να βοηθήσει στη μετάβαση.

Η Alameda Research και περίπου 130 επιπλέον συνδεδεμένες εταιρείες αποτελούν μέρος της εθελοντικής διαδικασίας.

«Η άμεση ανακούφιση του Κεφαλαίου 11 είναι κατάλληλη για να δώσει στον Όμιλο FTX την ευκαιρία να αξιολογήσει την κατάστασή του και να αναπτύξει μια διαδικασία για τη μεγιστοποίηση των ανακτήσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη», δήλωσε ο νέος επικεφαλής της FTX, Ray.

«Ο Όμιλος FTX διαθέτει πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά μόνο σε μια οργανωμένη, κοινή διαδικασία. Θέλω να διασφαλίσω σε κάθε εργαζόμενο, πελάτη, πιστωτή, συμβαλλόμενο μέρος, μέτοχο, επενδυτή, κυβερνητική αρχή και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ότι θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια με επιμέλεια, πληρότητα και διαφάνεια», συνέχισε ο Ray.

Πρόσθεσε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα εξελίσσονται γρήγορα και ότι η νέα ομάδα έχει δεσμευτεί μόλις πρόσφατα και ότι θα πρέπει να εξετάσουν το υλικό που κατατέθηκε στο φάκελο των διαδικασιών τις επόμενες ημέρες για περισσότερες πληροφορίες.

Ολοκληρώνει μια ταραχώδη εβδομάδα για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου

Μέσα σε λίγες μέρες, η FTX πέρασε από αποτίμηση 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρεοκοπία, καθώς η ρευστότητα εξαντλήθηκε, οι πελάτες ζήτησαν αναλήψεις και η ανταγωνιστική ανταλλαγή Binance διέλυσε τη μη δεσμευτική της συμφωνία για την αγορά της εταιρείας. Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι «ξεσήκωσε».

Ο Anthony Scaramucci, ο ιδρυτής της SkyBridge Capital και ο μικρός διευθυντής επικοινωνίας του Trump, πέταξε στις Μπαχάμες αυτή την εβδομάδα για να βοηθήσει τον Bankman-Fried ως επενδυτή και φίλο. Όταν έφτασε εκεί, λέει, φάνηκε πέρα ​​από το σημείο μιας απλής διάσωσης ρευστότητας. Είπε ότι δεν είδε στοιχεία αυτού του κακού χειρισμού όταν ο ίδιος και άλλοι επενδυτές έλεγξαν για πρώτη φορά την FTX ως δυνητικό επιχειρηματικό συνεργάτη.

«Το Duped υποθέτω ότι είναι η σωστή λέξη, αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος γιατί μου αρέσει ο Sam», είπε ο Scaramucci στο Squawk Box του CNBC την Παρασκευή το πρωί. «Δεν ξέρω τι συνέβη γιατί δεν ήμουν γνώστης της FTX».

Η διαδικασία του Κεφαλαίου 11 εξαιρεί τις ακόλουθες θυγατρικές: LedgerX LLC, FTX Digital Markets Ltd., FTX Australia Pty Ltd. και FTX Express Pay Ltd.