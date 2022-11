Πανευτυχείς κάτοικοι υποδέχθηκαν τα ουκρανικά στρατεύματα που έφτασαν στο κέντρο της Χερσώνας την Παρασκευή, αφού η Ρωσία εγκατέλειψε τη μοναδική περιφερειακή πρωτεύουσα που είχε καταλάβει από την εισβολή της τον Φεβρουάριο. Ουκρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν σκηνές πανικού των Ρώσων κατά την οπισθοχώρησή τους, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν απώλειες στρατιωτών στον ποταμό Δνείπερο.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δήλωσε ότι απέσυρε 30.000 στρατιώτες από τον ποταμό χωρίς να χάσει ούτε έναν στρατιώτη. Αλλά οι Ουκρανοί επιμένουν να δίνουν προς τα έξω μια εικόνα χαοτικής υποχώρησης, με τα ρωσικά στρατεύματα να πετούν τις στολές τους, να ρίχνουν τα όπλα τους και να πνίγονται προσπαθώντας να διαφύγουν. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Daily Mail, σύμφωνα με το οποίο η Δύση πρότεινε στον Πούτιν όρους συνθηκολόγησης.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Παίρνουμε πίσω το νότιο τμήμα της χώρας, παίρνουμε πίσω τη Χερσώνα», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Από τώρα, οι υπερασπιστές μας βρίσκονται στα περίχωρα της πόλης και είμαστε πολύ κοντά στην είσοδό μας. Αλλά οι ειδικές μονάδες βρίσκονται ήδη στην πόλη», είπε.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι ουκρανικές σημαίες εμφανίζονται «μαζικά και παντού», μετά την υποχώρηση της Ρωσίας από τη νότια περιοχή της Χερσώνας, μία από τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προσάρτησε τον Σεπτέμβριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η απόσυρση σηματοδότησε την τρίτη μεγάλη ρωσική υποχώρηση του πολέμου και την πρώτη που συνεπάγεται την παραχώρηση μιας τόσο μεγάλης κατεχόμενης πόλης μπροστά στη μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση που έχει ανακαταλάβει τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Incredible scenes of joy in liberated Kherson. Those people have been through hell. pic.twitter.com/niDMNC6IZo