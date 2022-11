Το πρόσωπο που άφησε τη βόμβα η οποία προκάλεσε χθες Κυριακή την πολύνεκρη έκρηξη στον πεζόδρομο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στο Twitter.

Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλλο του προσώπου που συνελήφθη. «Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που διαπράχθηκε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι αναδίδει την οσμή της «τρομοκρατίας». Ο Τούρκος πρόεδρος και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν χθες πως για την επίθεση ευθυνόταν «γυναίκα».

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη η οποία πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η οργάνωση αυτή έχει βρεθεί στην καρδιά του μπραντεφέρ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία: η Άγκυρα εμποδίζει από τον Μάιο την εισδοχή της Στοκχόλμης στο NATO, κατηγορώντας τη πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK.

Η τουρκική κυβέρνηση απαίτησε την έκδοση μελών της κουρδικής αυτονομιστικής οργάνωσης από τις σουηδικές αρχές σε μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, άλλη σκανδιναβική χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού και βλέπει το εγχείρημα να εμποδίζεται από την Άγκυρα.

Το PKK έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές αιματηρές επιθέσεις στην επικράτεια της Τουρκίας. Το ίδιο ή οργανώσεις που η Άγκυρα ερίζει πως συνδέονται με αυτό είναι στόχος τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Τον περασμένο μήνα, οι τουρκικές αρχές κατηγορήθηκαν —το αρνήθηκαν— από την τουρκική αντιπολίτευση για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον μαχητών του PKK. Η αυτονομιστική οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 17 ονόματα, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, προσώπων που παρουσιάστηκαν ως «μάρτυρες», ως πεσόντες από τα χημικά αέρια που φέρεται να χρησιμοποίησε ο τουρκικός στρατός.

Αποκλειστικό βίντεο από τη φονική έκρηξη στην οδό Ιστικλάλ, τον πλέον πολυσύχναστο πεζόδρομο της Κωνσταντινούπολης κοντά στην πλατεία Ταξίμ, εξασφάλισε το Dnews.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκωφαντική έκρηξη που συγκλόνισε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, αλλόφρονες περίοικοι, άνθρωποι που έκαναν την μεσημεριανή τους βόλτα στην περιοχή έσπευδαν να συνδράμουν τους τραυματίες ή και να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν νεκροί. Πρόκειται για εικόνες τρόμου και πανικού που κάνουν τον γύρο του κόσμου με ανθρώπους να κείτονται αιμόφυρτοι στο πεζοδρόμιο.

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε μια σειρά άλλων συγκλονιστικών βίντεο που τράβηξαν πολίτες. Οι εικόνες τρόμου και πανικού, με τον εκκωφαντικό ήχο της έκρηξης και τη φωτιά στο βάθος, δεν άργησαν να κάνουν το γύρο του κόσμου. Την ίδια ώρα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Τουρκίας αποφάσισε να απαγορευτεί η μετάδοση εικόνων από το σημείο της τραγωδίας.

