Ο υπουργός Εσωτερικών Soylu της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού έκανε δηλώσεις στην οδό Istiklal όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Ο Σοϊλού δήλωσε ότι το άτομο που άφησε τη βόμβα στην οδό Istiklal στο Beyoglu συνελήφθη από τις ομάδες του αστυνομικού τμήματος της Κωνσταντινούπολης.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση χθες Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης -η οποία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 80 άλλοι-, ενώ ανακοίνωσε πως συνελήφθησαν πάνω από είκοσι ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου που φέρεται να άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Ιστικλάλ, τον πασίγνωστο πεζόδρομο που ήταν γεμάτος Κωνσταντινουπολίτες και τουρίστες.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ. Συνελήφθησαν επίσης άλλοι 21 ύποπτοι, πρόσθεσε.

Ο Σοϊλού δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη το «πρόσωπο» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, ούτε εάν επρόκειτο για «γυναίκα», όπως διαβεβαίωναν χθες Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντά είχε αναφερθεί νωρίτερα σε μια «τσάντα» που αφέθηκε σε παγκάκι: «Μια γυναίκα καθόταν σε παγκάκι για 40 ως 45 λεπτά και, ένα ή δυο λεπτά αργότερα, έγινε έκρηξη. Όλα τα δεδομένα για αυτή τη γυναίκα τελούν υπό εξέταση», συνέχισε. «Είτε αυτή η τσάντα είχε ωρολογιακό μηχανισμό, ή κάποιος την πυροδότησε εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ερντογάν καταδίκασε τη «χυδαία επίθεση» προτού αναχωρήσει για την Ινδονησία και τη σύνοδο της G20 στο Μπαλί: μίλησε για ενέργεια που αφήνει να αναδίδεται «άρωμα τρομοκρατίας» και πρόσθεσε πως «εμπλέκεται γυναίκα σε αυτήν». Υποσχέθηκε ότι οι δράστες θα «αποκαλυφθούν», συμπληρώνοντας πως «ο λαός μας να είναι σίγουρος πως θα τιμωρηθούν». Ο Ερντογάν είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με εκστρατεία τρομοκρατικών ενεργειών την περίοδο 2015-2016.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας -η Άγκυρα τους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες»- πως βρίσκονταν πίσω από τη χθεσινή επίθεση. «Εκτιμάμε πως η διαταγή για την επίθεση δόθηκε από το Κομπάνι», υποστήριξε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η συγκεκριμένη πόλη είναι πασίγνωστη εξαιτίας της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ). Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Η χθεσινή επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμη ανάληψη της ευθύνης, πέρα από το ότι σκότωσε έξι ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους 81, περίπου οι μισοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Η πρόσβαση στον πεζόδρομο, που αποκλείστηκε μετά την επίθεση, επιτρέπεται ξανά από το πρωί, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Η έκρηξη, που ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε πανικό στους διερχόμενους. «Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Ο κρότος ήταν τεράστιος. Υψωνόταν μαύρος καπνός. Ο ήχος ήταν πολύ δυνατός, σχεδόν εκκωφαντικός», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας, ο Κεμάλ Ντενιζτζί, 57 ετών, που είδε πολλούς ανθρώπους πεσμένους κάτω.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Τουρκία μετά από την πολύνεκρη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς -μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο κοριτσάκι- και δεκάδες τραυματίες.

Πρόκειται για την Ετζρίν Μεϊντάν, που σκοτώθηκε με τον πατέρα της Γιουσούφ Μεϊντάν.

Among those who died was Yusuf Meydan and his young daughter Ecrin. Mr Meydan worked for Turkey's ministry of family and social services https://t.co/2mzDcosbOj