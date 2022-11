Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαζί με τη γυναίκα - που φέρεται να είναι η δράστης της φονικής έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη - συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες.

Από τα πλάνα στο βίντεο, φαίνεται πως οι αστυνομικοί βρήκαν εκτός από όπλα και κάποια υλικά που πιθανά χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού που σκότωσε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 80.

Ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που διαπράχθηκε χθες Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν χθες πως για την επίθεση ευθυνόταν «γυναίκα».

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη η οποία πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Η οργάνωση αυτή έχει βρεθεί στην καρδιά του μπραντεφέρ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία: η Άγκυρα εμποδίζει από τον Μάιο την εισδοχή της Στοκχόλμης στο NATO, κατηγορώντας τη πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK.

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Τουρκία μετά από την πολύνεκρη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς - μεταξύ των οποίων και ένα τρίχρονο κοριτσάκ ι- και δεκάδες τραυματίες. Πρόκειται για την Ετζρίν Μεϊντάν, που σκοτώθηκε με τον πατέρα της Γιουσούφ Μεϊντάν.

