Οι περισσότεροι άνθρωποι που... οδεύουν προς την τρίτη ηλικία θα επέλεγαν να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους με λιγότερο επίπονες δραστηριότητες, όπως ταξίδια, παρακολούθηση τηλεόρασης ή συντροφιά με τα εγγόνια τους.

Όμως, αυτός ο άνδρας στην Κίνα, που ολοκλήρωσε έναν μαραθώνιο 42 χιλιομέτρων, έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε: έτρεξε στη διαδρομή καπνίζοντας τσιγάρο!

Σύμφωνα με το Sohu, ο άνδρας με το επώνυμο Chen ήταν γύρω στα 50 και έλαβε μέρος στον μαραθώνιο Xin An Jiang στην πόλη Jiande της Κίνας στις 6 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου των 42 χιλιομέτρων, ο Τσεν κάπνιζε ένα τσιγάρο καθώς αυτό κρεμόταν από το στόμα του!

Ο μαραθώνιος πραγματοιήθηκε στην πόλη μετά από διακοπή δύο ετών λόγω της πανδημίας Covid-19.

Παραδόξως, το κάπνισμα δεν στάθηκε εμπόδιο για τον Τσεν αφού κατάφερε να ολοκληρώσει τον μαραθώνιο των 42 χιλιομέτρων σε τρεις ώρες, 28 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την 574η θέση.

Ένα πιστοποιητικό που φέρεται να του ανήκε, έδειξε επίσης ότι έτρεξε με μέση ταχύτητα 12,13 χιλιόμετρα την ώρα!

Ο Τσεν έγινε για πρώτη φορά πρωτοσέλιδο με την περίεργη συνήθειά του το 2017, όταν συμμετείχε σε μια εκδήλωση στο Χανγκζού, όπως αναφέρει το weirdkaya.com.

Έκτοτε, του δόθηκε το παρατσούκλι «Smoking Brother] και συνέχισε να συμμετέχει σε περισσότερους μαραθώνιους σε όλη την Κίνα και το Θιβέτ, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερμαραθωνίου στο Lishui που είχε απόσταση 50 χιλιομέτρων.

