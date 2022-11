Δύο αδέσποτες ρουκέτες έπεσαν την Τρίτη στο χωριό Przewodów της επαρχίας Λούμπλιν της Πολωνίας.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες του πολωνικού Radio ΖΕΤ, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

#BREAKING DEVELOPMENT: 2 rockets suspected of being fired by Russia landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people. The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. - local media https://t.co/00Kr8INMlx pic.twitter.com/VnYA7m6z0o

Όπως μεταδίδει το Associated Press, ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε πως πύραυλοι «χτύπησαν» την Πολωνία, όπου σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, παρότι το Πεντάγωνο επίσημα δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μιούλερ δεν επιβεβαίωσε αμέσως τις πληροφορίες, ωστόσο, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση εξαιτίας μιας «κατάστασης κρίσης».

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν αναφορές πως επλήγη και η γειτονική Μολδαβία. Πιο συγκεκριμένα, το AP κάνει λόγο για μαζικές διακοπές ρεύματος αφού τα χτυπήματα έβγαλαν εκτός λειτουργίας μια βασική γραμμή ηλεκτροδότησης που τροφοδοτεί τη χώρα.

❗️Polish media report the fall of missiles on the territory of Poland



An explosion occurred at a grain drying plant in Przewodow (10 kilometers from the border with Ukraine). According to the fire service, two people were killed.

