Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, «κανένας στόχος κοντά στα ουκρανο-πολωνικά κρατικά σύνορα δεν έχει πληγεί από ρωσικά όπλα».

«Οι αναφορές στα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και οι δηλώσεις αξιωματούχων σχετικά με την υποτιθέμενη πτώση "ρωσικών" πυραύλων στην περιοχή του οικισμού Przewoduv είναι μια σκόπιμη πρόκληση με σκοπό την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης».

Το υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τα θραύσματα, τα οποία «εν βρασμώ ψυχής» δημοσιεύτηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με ρωσικά όπλα.

More unconfirmed photos from the scene in Przewodów, Poland. pic.twitter.com/NdcvGVdT5D