Νέες διαστάσεις λαμβάνει τις τελευταίες ώρες ο πόλεμος της Ουκρανίας έπειτα και από το χτύπημα με δύο ρουκέτες στην επικράτεια της Πολωνίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η κυβέρνηση της Πολωνίας εξετάζει το ενδεχόμενο να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό διαβούλευσης του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το άρθρο 4 της συνθήκης.

Όταν ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας θεωρεί ότι απειλείται μπορεί να ζητήσει από τους εταίρους του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις για να εξεταστεί η σοβαρότητα της απειλής και το πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μίλερ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι αναγκαίο ένα αίτημα της Βαρσοβίας για διαβουλεύσεις με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, βάσει του μηχανισμού που προβλέπει το άρθρο 4, στον απόηχο της φονικής έκρηξης σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τμήμα των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Το βράδυ της Τρίτης, πολωνικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για δύο «αδέσποτες» ρουκέτες, από τις οποίες έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι - με την επίθεση να αποδίδεται από την πρώτη στιγμή στη Ρωσία.

Μάλιστα, το Associated Press - επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που επέλεξε να παραμείνει σε καθεστώς ανωνυμίας - επιβεβαίωνε πως επρόκειτο για ρωσικούς πυραύλος.

Ο εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης Πιοτρ Μιούλερ δεν επιβεβαίωσε αμέσως τις πληροφορίες, ωστόσο, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας εξαιτίας μιας «κατάστασης κρίσης».

Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν αναφορές πως επλήγη και η γειτονική Μολδαβία. Πιο συγκεκριμένα, το AP έκανε λόγο για μαζικές διακοπές ρεύματος αφού τα χτυπήματα έβγαλαν εκτός λειτουργίας μια βασική γραμμή ηλεκτροδότησης που τροφοδοτεί τη χώρα.

#BREAKING DEVELOPMENT: 2 rockets suspected of being fired by Russia landed in the Polish border town of Przewodów killing 2 people.



The premier of Poland is convening an urgent meeting with his national security team. - local mediahttps://t.co/00Kr8INMlx pic.twitter.com/VnYA7m6z0o