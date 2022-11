Στις φλόγες τυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης τρία αυτοκίνητα στην περιοχή Fatih της Κωνσταντινούπολης, λίγα μόλις 24ωρα μετά την βομβιστική επίθεση με τους έξι νεκρούς.

Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων DHA ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο πήρε ξαφνικά φωτιά, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν ήχοι από εκρήξεις.

Meanwhile explosions were heard in the Fatih district of Istanbul, three cars were engulfed in flames, the details of what happened are being clarified, media reports. pic.twitter.com/5ITdoz1yIL

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα αν πρόκειται για παγιδευμένο αυτοκίνητο με βόμβα, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για θύματα.

Η φωτιά που ξέσπασε μετά την έκρηξη γρήγορα εξαπλώθηκε σε ακόμη δύο οχήματα, ενώ πλέον έχει σβήσει.

The car fire in Istanbul’s Fatih has been extinguished.



The local news agency DHA says a car suddenly got on fire and then some sounds of explosion have been heard. Most possibly mechanical malfunction or something else. pic.twitter.com/GSDKWxOnpv