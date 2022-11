Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Τμήμα του συγκροτήματος κατοικιών κατέρρευσε λόγω της ισχυρής έκρηξης, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Many County agencies are working together right now in the aftermath of a fiery explosion in Gaithersburg this morning. Update from leaders is coming at 2 p.m.

Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές.

Sound On: A security camera captured the moment an explosion rocked a Gaithersburg, Maryland, condo complex on Wednesday. At least 10 people were injured in the blast, fire official said.



#maryland #breaking