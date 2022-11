Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Σαουδάραβας ηγέτης που έχει ασυλία στις ΗΠΑ για τη δολοφονία Κασόγκι.

Σύμφωνα με το independent, οι ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας - ο διάδοχος του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - έχει ασυλία από μήνυση που υπέβαλε ο αρραβωνιαστικός του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο Κασόγκι, ένας εξέχων Σαουδάραβας κριτικός, δολοφονήθηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είπαν ότι πιστεύουν ότι ο πρίγκιπας Μοχάμεντ διέταξε τη δολοφονία.

Ωστόσο, στις δικαστικές καταθέσεις, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι έχει ασυλία λόγω του νέου του ρόλου ως πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας.

«Ο Τζαμάλ πέθανε ξανά σήμερα»

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του Κασόγκι, Χατιτζέ Τζενγκίζ, έγραψε στο Twitter ότι «ο Τζαμάλ πέθανε ξανά σήμερα» με την απόφαση.

Αυτή - μαζί με την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Democracy for the Arab World Now (Dawn), που ιδρύθηκε από τον κ. Khashoggi - ζητούσε απροσδιόριστη αποζημίωση στις ΗΠΑ από τον διάδοχο για τη δολοφονία του αρραβωνιαστικού της.

Η καταγγελία κατηγορούσε τον Σαουδάραβα ηγέτη και τους αξιωματούχους του ότι «απήγαγαν, δέσμευσαν, ναρκωτικά και βασάνισαν και δολοφόνησαν τον δημοσιογράφο που κατοικούσε στις ΗΠΑ και υπέρμαχος της δημοκρατίας Τζαμάλ Κασόγκι».

Η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Agnes Callamard, δήλωσε: "Σήμερα είναι η ασυλία. Όλα συνιστούν ατιμωρησία".

Η επίσημη εξήγηση για αυτή τη χορήγηση ασυλίας σε έναν άνδρα που η CIA υποπτεύεται ότι ήταν συνένοχος στη δολοφονία του κ. Κασόγκι είναι ότι το καθεστώς του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου άλλαξε επίσημα τον Σεπτέμβριο όταν διορίστηκε πρωθυπουργός. Αλλά αυτή η αλλαγή είναι σε μεγάλο βαθμό ακαδημαϊκή.

Στη Σαουδική Αραβία η εξουσία ανήκει στον Βασιλιά, τον διάδοχο και τους άμεσους, σχετιζόμενους με το αίμα βασιλικά μέλη. Ο MBS, όπως είναι γνωστός ο διάδοχος, είναι παντοδύναμος από τότε που έγινε διάδοχος το 2017.

Ήταν πάντα πολύ απίθανο οι ΗΠΑ, ως στρατηγικός εταίρος και προμηθευτής όπλων της Σαουδικής Αραβίας, να διευκολύνουν ποτέ τη σύλληψη του MBS.

Αλλά η χορήγηση ασυλίας με αυτόν τον τρόπο θα προκαλέσει κάποια ανακούφιση στη βασιλική αυλή της Σαουδικής Αραβίας και έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριών από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και από τη μνηστή του κ. Κασόγκι.

Κάτω από όλα αυτά βρίσκεται η επιθυμία της Ουάσιγκτον να βελτιώσει τις κακές σχέσεις της με τη Σαουδική ηγεσία.

Δεν είναι μυστικό ότι ο MBS και ο Πρόεδρος Μπάιντεν αντιπαθούν ο ένας τον άλλον και η πρόσφατη άρνηση των Σαουδάραβων να αντλήσουν περισσότερο πετρέλαιο για να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ εκλήφθηκε ως απάτη στην Ουάσιγκτον.

Οι Σαουδάραβες έχουν μια όλο και πιο θερμή σχέση τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Κίνα.

Θα υπάρχουν πολλοί στη βασιλική αυλή που θα ελπίζουν αθόρυβα στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο οποίος επέλεξε το Ριάντ για την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό ως Πρόεδρος.

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ ονομάστηκε διάδοχος από τον πατέρα του, βασιλιά Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Αλ Σαούντ, το 2017. Στη συνέχεια, ο 37χρονος έλαβε τον ρόλο του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.

Αρνείται οποιοδήποτε ρόλο στη δολοφονία του κ. Κασόγκι.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν ότι ως «καθεδρικός επικεφαλής μιας ξένης κυβέρνησης», ο διάδοχος «απολαμβάνει την ασυλία του αρχηγού κράτους από τη δικαιοδοσία των αμερικανικών δικαστηρίων ως αποτέλεσμα αυτού του αξιώματος».

«Το δόγμα της ασυλίας του αρχηγού κράτους είναι καλά καθιερωμένο στο εθιμικό διεθνές δίκαιο», δήλωσαν οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπάιντεν ήθελε να τονίσει ότι η απόφαση δεν ήταν προσδιορισμός αθωότητας.

«Αυτός είναι ένας νομικός προσδιορισμός που έγινε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ βάσει μακροχρόνιων και καθιερωμένων αρχών του εθιμικού διεθνούς δικαίου», ανέφερε σε γραπτή δήλωση εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

«Δεν έχει καμία σχέση με την ουσία της υπόθεσης»

Η Σαουδική Αραβία είπε ότι ο πρώην δημοσιογράφος της Washington Post σκοτώθηκε σε μια «απατεώνα επιχείρηση» από μια ομάδα πρακτόρων που στάλθηκαν για να τον πείσουν να επιστρέψει στο βασίλειο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η CIA είχε συμπεράνει, «με μέτρια έως υψηλή βεβαιότητα», ότι ο MBS ήταν συνένοχος.

Η δολοφονία προκάλεσε παγκόσμιο σάλο και έπληξε την εικόνα του πρίγκιπα Μοχάμεντ και της χώρας του.

Οδήγησε επίσης σε σημαντική ύφεση των σχέσεων ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας, με τον Μπάιντεν να δεσμεύεται να κάνει τη Σαουδική Αραβία «παρία» ενώ διεκδικούσε την προεδρία το 2019.

Ο Μπάιντεν αρνήθηκε να μιλήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν όταν έγινε για πρώτη φορά πρόεδρος

Όμως το καλοκαίρι, ο Πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι ήθελε να «αναπροσανατολίσει» τις σχέσεις του, πριν από μια επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία τον Ιούλιο.

Η επίσκεψή του - στην οποία απεικονίστηκε να χτυπά με γροθιά τον πρίγκιπα διάδοχο - επικρίθηκε ως επικύρωση της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας μετά τη δολοφονία του κ. Κασόγκι.

Η Sarah Leah Whitson, εκτελεστική διευθύντρια της Dawn, έγραψε στο Twitter ότι «είναι πέρα ​​από ειρωνικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν διαβεβαίωσε μόνος του ότι ο MBS μπορεί να αποφύγει την ευθύνη όταν ο Πρόεδρος Μπάιντεν υποσχέθηκε στον αμερικανικό λαό ότι θα έκανε τα πάντα για να τον κάνει υπόλογο».

Η απόφαση της Πέμπτης έδωσε στον Σαουδάραβα ηγέτη «άδεια να σκοτώσει», σύμφωνα με τον γιο του εξόριστου πρώην αξιωματούχου ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας Σαάντ αλ Τζάμπρι, ο οποίος κατηγόρησε τον πρίγκιπα Μοχάμεντ ότι στόχευσε την οικογένειά του και ότι έστειλε ομάδα χτυπημάτων στον Καναδά για να τον σκοτώσει.

«Αφού αθέτησε τη δέσμευσή της να τιμωρήσει τον MBS για τη δολοφονία του Κασόγκι, η κυβέρνηση Μπάιντεν όχι μόνο προφύλαξε τον MBS από την ευθύνη στα δικαστήρια των ΗΠΑ, αλλά τον κατέστησε πιο επικίνδυνο από ποτέ έχοντας άδεια να σκοτώνει περισσότερους επικριτές χωρίς συνέπειες», δήλωσε ο Khalid al-Jabri. αποσπάσματα που επικαλείται το AFP.

Η Άγκνες Κάλαμαρ της Αμνηστίας έγραψε στο Twitter: "Αυτή είναι μια βαθιά προδοσία. Άλλη μια. Πρώτα αγνόησε ο Πρόεδρος Τραμπ. Στη συνέχεια η πυγμή του προέδρου Μπάιντεν... Σε όλα τα σημεία, είχαν άλλες επιλογές".

Και ο Νιχάντ Αουάντ, εθνικός εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων, είπε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν «πούλησε το αίμα του Τζαμάλ Κασόγκι για το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας».