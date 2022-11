Το παράξενο φαινόμενο ενός κοπαδιού προβάτων που κινούνταν σε κύκλο επί 12 ημέρες στην Μογγολία μπορεί να έχει μια πολύ απλή εξήγηση. Αρχικά, το διαδίκτυο «πλημμύρισε» με διάφορες θεωρίες. Άλλοι υποστήριζαν ότι υπήρχε ένα επεισόδιο των X-Files στα σκαριά ή ότι τα πρόβατα ακολουθούσαν τον «αρχηγό».

Μια πιο αληθοφανής εξήγηση ήταν ότι τα πρόβατα έπασχαν από λιστερίωση (μια νευρολογική λοίμωξη που προκαλείται από ένα βακτήριο). Το βακτήριο Listeria monocytogenes προκαλεί μια ασύμμετρη μόλυνση στο εγκεφαλικό στέλεχος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση της μιας πλευράς του προσώπου του ζώου και σε αδιάκοπη κυκλική κίνηση, γεγονός που το χαρακτηρίζουν ως «ασθένεια των κυκλικών κινήσεων».

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η ασθένεια αυτή δεν κρύβεται πίσω από τη συμπεριφορά των προβάτων που φαίνονται στο βίντεο. «Ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται συνήθως δεν είναι στο μισό κοπάδι - είναι περίπου μεταξύ 1 και 10 τοις εκατό που μπορεί να επηρεαστεί», ανέφερε ο Andrew Fisher, καθηγητής ιατρικής παραγωγής βοοειδών και προβάτων στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Τα ζώα που πάσχουν από λιστερίωση δεν κινούνται επίσης σε ομόκεντρους κύκλους, αλλά κουνιούνται στο δικό τους μοτίβο, πρόσθεσε. Ο καθηγητής Φίσερ δήλωσε ότι υπήρχε μια μικρή πιθανότητα τα ζώα να είχαν αναπτύξει μια συμπεριφορική αντίδραση στο γεγονός ότι κρατούνταν σε ένα μικρό περιορισμένο χώρο. Είπε ότι στο παρελθόν, όταν τα ζώα ζωολογικού κήπου κρατούνταν σε μικρά κλουβιά με λίγα ερεθίσματα, μπορούσαν να παρουσιάσουν «στερεοτυπικό βηματισμό».

Η Emma Doyle, ειδική σε θέματα κτηνοτροφίας και λέκτορας στη Σχολή Περιβαλλοντικών και Αγροτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νέας Αγγλίας, το έθεσε πιο... ωμά. «Μόλις το κοίταξα, σκέφτηκα: "Δεν έχω ξαναδεί πρόβατα να συμπεριφέρονται έτσι"», δήλωσε η Δρ Doyle. «Φαίνεται λίγο ύποπτο. Φαίνεται σαν να έχουν βάλει κάτι στη μέση για να τα εμποδίσουν να μπουν μέσα». σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC.

Η Δρ Doyle είπε ότι θα ήταν εξαιρετικά απίθανο για τα πρόβατα να σχηματίσουν ένα τόσο τέλειο, ομόκεντρο σχήμα, χωρίς κάποιου είδους παρέμβαση. Το άλλο, μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι αρκετές πηγές των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ζώα έκαναν κύκλους «ασταμάτητα» για 12 ημέρες. «Δεν πρόκειται να περάσουν 12 ημέρες χωρίς νερό και τροφή», δήλωσε η Δρ Ντόιλ.

Να θυμίσουμε ότι ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό Twitter της κινεζικής κρατικής εφημερίδας People's Daily την περασμένη εβδομάδα έδειχνε ότι το κοπάδι των προβάτων κινούνταν σε έναν σχεδόν ομόκεντρο κύκλο για περισσότερες από 10 ημέρες σε μια φάρμα στην ελεγχόμενη από την Κίνα περιοχή. Τότε, το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η αιτία της συμπεριφοράς ήταν μυστήριο.

