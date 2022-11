Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι οι γάτες κολλούν κορωνοϊό, τι λένε επιστήμονες από τη Γλασκόβη.

Δύμφωνα με το telegraph.co.uk, ιολόγοι και κτηνίατροι από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης ανέλυσαν επιχρίσματα από 2.309 γάτες που μεταφέρθηκαν σε κτηνίατρους στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ Απριλίου 2020 και Φεβρουαρίου 2022 για συνήθεις ελέγχους.

Τα δείγματα προέρχονταν από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και ήταν «σε γενικές γραμμές αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού των οικόσιτων γατών», γράφουν οι επιστήμονες στην εργασία τους, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους και δημοσιεύεται ως προεκτύπωση.

«Μία στις 20 γάτες έβγαινε θετική»

Η ομάδα διαπίστωσε ότι το 3,2 τοις εκατό όλων των δειγμάτων ήταν θετικά για αντισώματα Covid, με τα υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης να σημειώνονται στα τέλη του 2021 και στις αρχές του 2022, με μία στις 20 γάτες να είναι θετική.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν περίπου 11 εκατομμύρια κατοικίδια γάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την έκθεση Cats Protection 2022, με το 3,2 τοις εκατό να αντιστοιχεί σε 352.000 γάτες που έχουν Covid.

«Πάνω από το 3% του πληθυσμού γατών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκτεθεί στον Covid»

«Εξετάσαμε περισσότερα από 2.000 δείγματα και είμαστε σίγουροι ότι πάνω από το 3% του πληθυσμού γατών του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκτεθεί στον Covid και έχει αντιδράσει εξουδετερώνοντας, και αυτό έχει αυξηθεί», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Grace Tyson, φοιτήτρια διδάκτορα. στο MRC-University of Glasgow Center for Virus Research, είπε στην The Telegraph.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτό ήταν πιθανό να υποτιμηθεί επειδή η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν δοκίμαζε μόνο μια συγκεκριμένη μορφή αντισωμάτων.

«Οι γάτες που εξακολουθούν να μολύνθηκαν αλλά δεν παρήγαγαν ιδιαίτερα ισχυρές/αποτελεσματικές αποκρίσεις αντισωμάτων δεν θα έχουν συλληφθεί σε αυτή τη μελέτη, επομένως είναι πιθανό ο αριθμός των γατών του Ηνωμένου Βασιλείου που εκτέθηκαν στον Covid να είναι μεγαλύτερος από το 3,2 τοις εκατό που βρήκαμε εδώ». είπε η κυρία Tyson.

Υπήρξε μια τεκμηριωμένη περίπτωση ατόμου που μολύνθηκε με Covid από μολυσμένη γάτα, όταν ένα 10χρονο τιγρέ που ζούσε στην Ταϊλάνδη κόλλησε τον ιό από τους μολυσμένους ιδιοκτήτες του και στη συνέχεια φτέρνισε στο πρόσωπο ενός 32χρονου κτηνιάτρου ενώ του έβαζαν ταμπούρια.

Οι ιδιοκτήτες της γάτας, ένα ζεύγος πατέρα και γιου 32 και 64 ετών, στάλθηκαν, μαζί με τη γάτα τους, σε ένα νοσοκομείο 900 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους στην Μπανγκόκ. Η γάτα δοκιμάστηκε και υποβλήθηκε σε θεραπεία σε έναν κοντινό κτηνίατρο, ενώ οι ιδιοκτήτες τέθηκαν σε απομόνωση στο νοσοκομείο.

Η γάτα κόλλησε τον ιό αφού κοιμήθηκε στα κρεβάτια των ιδιοκτητών και ο κτηνίατρος φορούσε μάσκα και γάντια, υποδεικνύοντας ότι ο ιός μπορεί να την έχει μολύνει μέσω των ματιών της κατά τη διάρκεια του 10λεπτου ραντεβού. Τόσο το ζώο όσο και ο άνθρωπος ασθενείς ανάρρωσαν πλήρως.

Οι ειδικοί λένε ότι οι γάτες δεν διώχνουν πολύ τον ιό και είναι μολυσματικές μόνο για μερικές ημέρες, γεγονός που καθιστά πολύ πιο δύσκολο για αυτές να μολύνουν κάποιον παρά για ένα άτομο.

Νόσος που δεν είναι καλά κατανοητή στα ζώα

Τα τελευταία δεδομένα δίνουν μια ένδειξη για το πόσο διαδεδομένες ήταν οι μολυσμένες με Covid γάτες και έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του ιού στην υγεία τους καθώς και τα ζώα να γίνουν δεξαμενή ασθενειών όπου μπορεί να εξελιχθούν νέες παραλλαγές πριν πηδήξουν ξανά στους ανθρώπους.

«Αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία των αιλουροειδών - η πραγματική παθολογία του Covid στις γάτες δεν χαρακτηρίζεται τόσο καλά όσο στους ανθρώπους, αλλά γνωρίζουμε μερικές πολύ σοβαρές περιπτώσεις πυρετού και αναπνευστικών ασθενειών στις γάτες καθώς και ορισμένες επιπλοκές όπως καρδιακά προβλήματα». είπε η κυρία Tyson.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι θανατηφόρες ή να οδηγήσουν σε ευθανασία της γάτας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του Covid στις γάτες.

«Υπήρξε μια πρόσφατη περίπτωση στην Ταϊλάνδη μιας γάτας που φτερνίστηκε στον κτηνίατρό της και τον μόλυνε, επιβεβαιώνοντας τη μετάδοση από γάτα σε άνθρωπο και η μετάδοση από γάτα σε γάτα έχει επίσης παρατηρηθεί πειραματικά, επομένως υπάρχει ανησυχία ότι οι γάτες μπορεί να γίνουν δεξαμενή για την ασθένεια, ιδιαίτερα επειδή βρίσκονται σε τόσο στενή επαφή με ανθρώπους όπως τα κατοικίδια.

«Η επιλεκτική πίεση στον ιό που προέρχεται από ζωονοσογόνα άλματα μπορεί να προκαλέσει ιικές μεταλλάξεις. Αυτός είναι μέρος του λόγου για τον οποίο πιστεύουμε ότι η έρευνα του SARS-CoV-2 στη διεπαφή ανθρώπου-ζώου είναι τόσο ζωτικής σημασίας».