Ο οίκος Balenciaga ζήτησε την Τρίτη συγγνώμη για τη νέα της καμπάνια, που δείχνει δύο κοριτσάκια να ποζάρουν με αρκουδάκια που φορούν ιμάντες που παραπέμπουν σε στολή BDSM.

Με οργισμένες αναρτήσεις τους, χρήστες των social media άσκησαν έντονη κριτική στη νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Balenciaga, στην οποία μικρά κοριτσάκια ποζάρουν ανάμεσα σε αξεσουάρ του οίκου, κρατώντας λούτρινα αρκουδάκια – τσάντες, «στολισμένα» με περιλαίμια και λουριά που παραπέμπουν σε BDSM.

Balenciaga using photos of little girls playing with teddy bears dressed in bondage gear on their website. Lovely. pic.twitter.com/mYnt0CJuif — Slarty Bartfast (@DatCatDer) November 20, 2022

Η καμπάνια δέχθηκε χιλιάδες αρνητικά σχόλια, καθώς οι εικόνες δείχνουν να προωθούν παράξενα μηνύματα.

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s — shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022

H ίδια καμπάνια, όμως, δέχθηκε επικρίσεις επειδή στο σκηνικό για άλλη φωτογράφιση με τσάντες είχαν τοποθετηθεί νομικά έγγραφα που αφορούν... την παιδική πορνογραφία, με την Balenciaga να υποστηρίζει πως τοποθετήθηκαν εν αγνοία της.

Μπροστά στην κατακραυγή ο διάσημος οίκος απέσυρε την καμπάνια, ζητώντας συγνώμη.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για οποιαδήποτε προσβολή μπορεί να προκάλεσε η νέα μας σειρά για το καλοκαίρι και για την εμφάνιση ανησυχητικών μηνυμάτων στην καμπάνια μας. Οι βελούδινες τσάντες με αρκουδάκια δεν θα έπρεπε να παρουσιάζονται με παιδιά σε αυτήν την καμπάνια. Καταργήσαμε αμέσως την καμπάνια από όλες τις πλατφόρμες. «Λαμβάνουμε αυτό το θέμα πολύ σοβαρά και λαμβάνουμε νομικά μέτρα κατά των μερών που είναι υπεύθυνα για τη δημιουργία του σετ και τη συμπερίληψη μη εγκεκριμένων αντικειμένων για τη φωτογράφιση της καμπάνιας μας για την Άνοιξη 23» αναφέρει η εταιρεία σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Instagram.

After public outcry, #Balenciaga has APOLOGIZED for the incredibly disgusting ads sexualizing children.



Keep ? speaking ? out ? when you see evil like this. Don’t ignore it. Be vigilant. Your voice makes a a huge difference. pic.twitter.com/X9sCn7xkdN — Lila Rose (@LilaGraceRose) November 22, 2022