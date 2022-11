Μια ομάδα που πρόσκειται στο Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού θεσμού, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται μια σύνθετη κυβερνοεπίθεση. Μια ομάδα φιλική προς το Κρεμλίνο ανέλαβε την ευθύνη» ανέφερε η Μετσόλα σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας την αντιμετωπίζουν και προστατεύουν τα συστήματά μας. Και αυτό, αφού χαρακτηρίσαμε τη Ρωσία κράτος προαγωγό της τρομοκρατίας. Η απάντησή μου: Slava Ukraini (δόξα στην Ουκρανία)», πρόσθεσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι επιθέσεις αυτού του τύπου (DDoS, επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης) συνίστανται συνήθως στην αποστολή πολύ μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ή αιτημάτων σύνδεσης με ένα σύστημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό.

Ενώ οι ευρωβουλευτές έχουν συγκεντρωθεί στο Στρασβούργο για την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ιστότοπος από τον οποίο αναμεταδίδονται οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες μπλόκαρε από νωρίς το απόγευμα.

«Φαίνεται ότι επηρεάζεται κυρίως ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεργάτες μου διαπίστωσαν προβλήματα σύνδεσης αλλά αυτό δεν εμποδίζει τη συνέχιση των εργασιών», ανέφερε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής Φαμπιάν Κελέρ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

