Ο συνδεόμενος με το Κρεμλίνο ηγέτης της διαβόητης ομάδας μισθοφόρων «Βάγκνερ» φέρεται να δήλωσε την Τετάρτη ότι έστειλε μια βαριοπούλα για να παραδοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Όπως επισημαίνει η Telegraph, η βαριοπούλα – όπλο σήμα κατατεθέν των δολοφονιών της οργάνωσης – εστάλη μέσα σε μία θήκη βιολιού, από τον «σεφ του Πούτιν» και αρχηγό της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, με βάση το οποίο η Ρωσία είναι κράτος που προάγει την τρομοκρατία.

Μάλιστα στο Telegram αναρτήθηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας δικηγόρος που εργάζεται για τον ηγέτη της Wagner να μεταφέρει μία θήκη βιολιού σε ένα άδειο δωμάτιο και να την τοποθετεί επάνω σε ένα τραπέζι.

Στη συνέχεια σηκώνει το καπάκι της θήκης του βιολιού, επιδεικνύοντας την καλογυαλισμένη βαριοπούλα που έχει χαραγμένη την επιγραφή «PMC Wagner» ενώ στην λαβή έχει κόκκινη μπογιά, σαν να είναι βαμμένη με αίμα.

After EU Parliament declares Russia a terrorist state - Wagner force Prigozhin sent the European Parliament a sledgehammer in a violin case with "traces of blood" pic.twitter.com/tx6wLQD66i