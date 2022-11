Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - στην πρεσβείας της Ουκρανίας στη Μαδρίτη.

Πιο συγκεκριμένα από την έκρηξη παγιδευμένου δέματος φέρεται να τραυματίστηκε ένας υπάλληλος, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

#BREAKING. In #Madrid, #Spain, media report an explosion at #Ukraine's embassy to Spain. One person was reportedly injured.



This is a developing news story, so details have potential to change.