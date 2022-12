Ήταν πίσω στο 1957, όταν ένα μικρό παιδί - ηλικίας μεταξύ 3 και 7 ετών - βρέθηκε δολοφονημένο, χωμένο σε ένα κουτί και εγκαταλελειμμένο στη Φιλαδέλφεια.

Μόλις χθες, το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας ανακοίνωσε ότι χάρη στο «φρέσκο» DNA, που μελέτησε, μπόρεσε επιτέλους να μάθει την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με το CBS, οι εργαζόμενοι στο νεκροταφείο του Ivy Hill δάκρυσαν στο άκουσμα της είδησης, μιας και επί χρόνια ήταν εκείνοι φρόντισαν για «το αγόρι στο κουτί» και την τελευταία του κατοικία.

Μακάρι οι αστυνομικοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν φύγει εδώ και καιρό από τη ζωή να ήταν ακόμα εδώ για να δουν το όνομά του στον τάφο.

Το παιδί που βρέθηκε νεκρό παρέμεινε αγνώστου ταυτότητας επί 65 ολόκληρα χρόνια, με το έγκλημα να αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα «μυστήρια» στις ΗΠΑ.

Η ιστορία του συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη, ενώ οι επικεφαλής ντετέκτιβ δεν σταμάτησαν ποτέ να ψάχνουν για απαντήσεις.

Τον Φεβρουάριο του 1957, το πτώμα του αγοριού βρέθηκε τυλιγμένο σε μια καρό κουβέρτα κοντά στην οδό Susquehanna Road στο Fox Chase της Φιλαδέλφειας.

Το γυμνό σώμα βρισκόταν μέσα σε ένα χάρτινο κουτί και έφερε τραύματα. Τα μαλλιά του είχαν κουρευτεί πρόσφατα, πιθανότατα μετά το θάνατου, υπήρχαν σημάδια σοβαρού υποσιτισμού, καθώς και χειρουργικές ουλές στον αστράγαλο και στη βουβωνική χώρα, καθώς και μια ουλή κάτω από το πηγούνι. Παρά την βαριά κακοποίησή του, η σορός του παιδιού ήταν προσεγμένη και καθαρή.

Το πτώμα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από έναν νεαρό άνδρα, που ωστόσο δεν ανέφερε τι είχε βρει. Λίγες ημέρες αργότερα, ένας φοιτητής εντόπισε ένα κουνέλι να τρέχει μέσα στους θάμνους. Ακολουθώντας το, ανακάλυψε το πτώμα.

BREAKING: Philadelphia Police sources confirm they have identified the 1957 murder victim known as “The boy in the box.” The department is expected to provide an update on the case next week. DNA and genealogical information helped detectives crack the case @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/xN9sjFrYWT