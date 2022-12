Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Πούτιν έκανε βόλτα με ένα αυτοκίνητο της εταιρείας Mercedes, που οδηγούσε ο ίδιος στη γέφυρα - δημιούργημα της διακυβέρνησής του.

Mίλησε τόσο με εργαζόμενους, που επισκεύασαν τη γέφυρα μετά τις ζημιές, που υπέστη από την έκρηξη του Οκτωβρίου όσο και με τον αντιπρόεδρο και υπεύθυνο για το έργο, Μαράτ Κουσνούλιν.

Η εν λόγω έκρηξη είχε αποτελέσει πλήγμα στο γόητρο της Ρωσίας και την είχε καταστήσει ευάλωτη. Είχε διακόψει την «επικοινωνία» μεταξύ Ρωσίας - Κριμαίας (περιοχής, που προσαρτήθηκε το 2014), αλλά και Ρωσίας με προσφάτως προσαρτηθέντα εδάφη.

Μάλιστα, είχε επέλθει μετά από ήττες στα πεδία των μαχών στα νότια της Ουκρανίας, πράγμα, που έψεγε το κύρος της ως «υπερδύναμης».

Ίσως, για αυτό κι ο πρόεδρος οδήγησε από μόνους του το αυτοκίνητο, για να αναπτερώσει το ηθικό των συμπατριωτών του κι ως μια μορφή επίδειξης δύναμης.

Σύμφωνα με το τότε αφήγημα της Μόσχας, ο λόγος που είχε προκληθεί η έκρηξη οφειλόταν «στην ανατίναξη οχήματος παγιδευμένου με εκρηκτικά».

Ορισμένοι αναλυτές, όμως, που δεν πείστηκαν από τους εν λόγω ισχυρισμούς υπέδειξαν ότι ένας πύραυλος ή πληθώρα πυραύλων, που εκτοξεύτηκαν από drones μπορεί να ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι ή ότι μια υποβρύχια ομάδα δολιοφθοράς είχε παγιδεύσει τη δομή υποστήριξης της γέφυρας.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντολιάκ είχε αποκαλέσει την έκρηξη στη γέφυρα ως «την αρχή» χωρίς, ωστόσο οι ουκρανικές αρχές να αναλαμβάνουν την ευθύνη. «Οτιδήποτε παράνομο πρέπει να καταστραφεί, κάθε τι κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί στην Ουκρανία και οι Ρώσοι πρέπει να εκδιωχθούν από οτιδήποτε κατέχουν».

Η Γέφυρα του Κερτς απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες ουκρανικές θέσεις. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσέγγισαν την περιοχή το καλοκαίρι, ξεκινώντας μέτρα αεράμυνας.

