Ακτιβιστές έχουν πραγματοποιήσει τους τελευταίους μήνες διαμαρτυρίες σε όλη την Ευρώπη, βάζοντας στόχο, σε μερικές περιπτώσεις, μουσεία και έργα τέχνης, για να ζητήσουν αποτελεσματικότερη δράση για την αντιμετώπιση της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Το περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που το Μιλάνο γιορτάζει τον πολιούχο του με επίσημη αργία.

Η κίνηση Ultima Generazione (UG, Τελευταία Γενιά) ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει την ευθύνη για τις διαμαρτυρίες στο Μιλάνο.

Η ομάδα των διαδηλωτών ύψωσε ένα πανώ που έγραφε «Ultima Generazione - Όχι Αέριο, Όχι Άνθρακας» και έριξε μπλε και ροζ μπογιά στην είσοδο της Λα Σκάλα. Πέντε άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, και οδηγήθηκαν στο τμήμα για ταυτοποίηση, ενώ πρόκειται να παραπεμφθούν στον εισαγγελέα. Συνεργεία καθαρισμού αφαίρεσαν γρήγορα την μπογιά από την είσοδο του θεάτρου.

{https://twitter.com/pcruciatti/status/1600418638678269953?s=20&t=chBbgk56GmCioeg_NhGLZA}

Η Λα Σκάλα θα ανοίξει σήμερα τη σεζόν 2022-23 με μια παράσταση της ρωσικής όπερας «Μπορίς Γκοντουνόφ» που έχει συνθέσει ο Μοντέστ Μούσοργκσκι. Στην πρεμιέρα αναμένεται να παρευρεθεί η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι για πρώτη φορά ως επικεφαλής της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη διάρκεια του περασμένου μήνα, ακτιβιστές της Ultima Generazione είχαν ρίξει σούπα σε έργο του Βαν Γκογκ στη Ρώμη, ένα μαύρο υγρό σε πίνακα του Γκούσταβ Κλιμτ στη Βιέννη και αλεύρι σ' ένα σπορ αυτοκίνητο, το οποίο έχει ζωγραφίσει ο αμερικανός καλλιτέχνης της ποπ αρτ Άντι Γουόρχολ και είχε εκτεθεί στο Μιλάνο.

Un altro quadro di Van Gogh imbrattato dagli ambientalisti di Ultima generazione. Tre attiviste hanno gettato una zuppa di verdura su "Il seminatore", in mostra a Roma. Come negli altri casi, l'opera è protetta da un vetro e non ha subito danni. pic.twitter.com/yjdNmLeEPz