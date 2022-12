Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν δημοσίευσε προ ολίγου στον προσωπικό του λογαριασμό φωτογραφίες, προκειμένου να την υποδεχτεί γράφοντας:

«Πριν από λίγο μίλησα με την Μπρίτνεϊ Γκράινερ. Είναι στο αεροπλάνο. Είναι ασφαλής. Είναι στο δρόμο για το σπίτι»

Στο πλαίσιο της συμφωνίας των ανταλλαγών θα αφεθεί ελεύθερος από την πλευρά της Ρωσίας, ο Ρώσος λαθρέμπορος όπλων, Βίκτορ Μπουτ, όπως επιβεβαίωσε και το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών.

Η «ανταλλαγή κρατουμένων» είχε προταθεί από το καλοκαίρι από την Αμερικανική κυβέρνηση, με τη λογική ότι η Μόσχα επιθυμούσε καιρό την απελευθέρωση του Μπουτ.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT